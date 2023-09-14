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  1. В Украине

Россияне распространяют фейки о якобы подготовке Украиной «теракта в Умани»

08:30, 14 сентября 2023
В Центре противодействия дезинформации убеждены, что враг готовит себе алиби на будущее.
Россияне распространяют фейки о якобы подготовке Украиной «теракта в Умани»
Джерело фото: DW
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Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает, что рф пытается создать себе информационное алиби для будущих атак по Украине, распространяя фейки о якобы подготовке Украиной «теракта в Умани».

«Вражеские ресурсы распространяют информацию, что «киевский режим» планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч хасидов для празднования Рош га-Шана. По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона вроде бы планирует обвинить россию в «преступлениях против человечности», – пишет ЦПД.

Центр противодействия дезинформации призывает не поддаваться российским манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги и доверять проверенным источникам информации.

Напомним, что в период с 12 по 19 сентября в Умани хасиды со всего мира празднуют Рош га-Шан – Новый год по иудейскому календарю.

В микрорайоне паломничества хасидов будет действовать ряд запретов. 

Спасатели организовали круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС.

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