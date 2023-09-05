Без алкоголя и пиротехники: в Умани на Рош ха-Шана будет действовать ряд запретов

С 9 по 22 сентября в микрорайоне, где будут проживать паломники-хасиды, будут введены несколько ограничений.

В Умани с 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества хасидов будет действовать ряд запретов. Это связано с ограничениями безопасности во время военного положения. Об этом сообщает Уманский городской совет.

Так, в микрорайоне запрещена:

продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);

продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект;

продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

Напомним, в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.

Мы писали, что Умань готов принять хасидов не меньше, чем в прошлый год.

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