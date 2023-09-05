Без алкоголю та піротехніки: в Умані на Рош ха-Шана діятиме низка заборон

З 9 по 22 вересня у мікрорайоні, де проживатимуть паломники-хасиди, буде запроваджено кілька обмежень.

В Умані з 9 по 22 вересня у мікрорайоні паломництва хасидів діятиме низка заборон. Це пов'язано із безпековими обмеженнями під час воєнного стану. Про це повідомляє Уманська міська рада.

Так, у мікрорайоні заборонено:

продаж алкогольних напоїв та речовин, що виробляються на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів);

продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;

продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

Нагадаємо, цього року Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

Ми писали, що Умань готов прийняти хасидів не менше, аніж минулого року.

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