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  1. В Україні

У Києві чоловік зачинив 12-річну дівчинку у гаражі, накачав наркотиками та зґвалтував

14:11, 5 вересня 2023
41-річний киянин спілкувався близько року з дівчинкою по месенджеру, а потім, коли вона прибула в Україну, запросив її на зустріч.
У Києві чоловік зачинив 12-річну дівчинку у гаражі, накачав наркотиками та зґвалтував
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У Києві судитимуть зловмисника, який зачинив у гаражі 12-річну дівчинку, змусив її вжити психотропну речовину та зґвалтував. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Як стало відомо, 41-річний чоловік близько року таємно спілкувався по месенджеру з дівчинкою, яка виїхала з України та отримала соціальний прихисток за кордоном. Своїм рідним дівчинка казала, що спілкується з однолітком.
 
Коли чоловік дізнався, що дівчинка тимчасово повернулась в Україну, то запросив її на зустріч нібито для "прогулянки та спілкування".
 
Під час зустрічі він почав чинити на неї психологічний тиск та змусив піти з ним до гаражного приміщення.
 
Перебуваючи під наглядом чоловіка, дівчинка не мала змоги покинути приміщення чи повідомити близьким про своє місцеперебування.
 
Там зловмисник змусив дитину вжити амфетамін, після чого, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував.
 
Зачинивши її у гаражі, чоловік пішов по власних справах на декілька годин.
 
Завдяки активним діям матері дівчинки, яка звернулась до поліції із заявою про зникнення доньки, та оперативному реагуванню на вказане повідомлення з боку правоохоронців її вдалося розшукати, а підозрюваного затримати.
 
За вчинене киянину загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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