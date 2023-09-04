Дефіцит держбюджету України в серпні зріс до 130,7 млрд грн

Надходження до загального фонду держбюджету у серпні зменшилися до 124,7 млрд грн.

В серпні 2023 року дефіцит державного бюджету України становив 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні і 135,1 млрд грн у червні. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що за загальним фондом дефіцит зріс до 122,2 млрд грн із 94,9 млрд грн місяцем раніше, що менше дефіциту в червні - 130,8 млрд грн.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства вказав, що касові видатки держбюджету в серпні значно збільшилися до 310,1 млрд грн після спаду в липні до 282,6 млрд грн із 376,4 млрд грн у червні.

За загальним фондом вони також зросли до 248,2 млрд грн із 231,9 млрд грн у липні проти 264,7 млрд грн у червні.

Як пише Мінфін, у серпні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 124,7 млрд грн зі 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні, водночас грантової міжнародної допомоги США не було, тоді як раніше вона забезпечувала близько 45 млрд грн щомісяця.

Загалом за січень-серпень цього року касові видатки держбюджету досягли 2 трлн 377,0 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 887,7 млрд грн, або 93% розпису проти 93,4% за підсумками липня і 95% за підсумками травня. Доходи держбюджету за вісім місяців становили 1 трлн 655,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 130,8 млрд грн, з яких 317,2 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 310,8 млрд грн), зокрема загального фонду - 1 трлн 6,1 млрд грн.

За січень-серпень держбюджет було виконано з дефіцитом 714,6 млрд грн, зокрема загальний фонд - 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 237,4 млрд грн.

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