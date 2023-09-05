Керівники ВАКС, НАБУ та САП вирішили публічно не розповідати деталі візиту до Вашингтону

Загадковий дев’ятиденний візит керівників ВАКС, НАБУ та САП у Вашингтон оплатила американська сторона.

Делегації Вищого антикорупційного суду, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили свій багатоденний візит у столицю США місто Вашингтон. Цей візит, ймовірно, став самим загадковим в історії діяльності антикорупційних структур в Україні.

За інформацією «Судово-юридичної газети», візит тривав аж дев’ять днів – з 26 серпня по 3 вересня.

У делегацію ВАКС увійшли голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко і керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко. Делегація НАБУ складалася з директора НАБУ Семена Кривоноса, першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави і заступника директора НАБУ Поліни Лисенко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура була представлена керівником САП Олександром Клименко.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» в Антикорупційному суді та НАБУ, візит до США здійснювався на запрошення керівника відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Джошуа Тембладора.

Відповідне запрошення Посольства США для ВАКС, НАБУ та САП датоване 8 серпня 2023 року.

Як уточнили «Судово-юридичній газеті» у Вищому антикорупційному суді, багатоденний візит у США був профінансований американською стороною.

Втім, найбільш дивним є те, що незважаючи на багатоденний, вочевидь, досить насичений візит, за його підсумками ВАКС, НАБУ та САП прозвітували вкрай лаконічно – кількома строками загальних фраз в своїх прес-релізах. На запити «Судово-юридичної газети» стосовно мети та характеру візиту дані органи теж відповіли стримано.

З релізів неможливо зрозуміти, як і для чого українським представникам взагалі знадобися вояж майже у 8 тис. кілометрів (лише в одну сторону), про що та з ким більше тижня шли перемовини у США та які будуть наслідки візиту для української сторони.

Наприклад, ВАКС повідомив що під час робочих зустрічей було «представлено досягнення ВАКС за 4 роки роботи» та обговорено «виклики, які необхідно подолати для подальшого розвитку інституційної спроможності суду».

Також, з федеральними суддями США представника ВАКС обговорили «практичні методи роботи судової системи США».

Окремо у ВАКС, також без подробиць, повідомили про низку зустрічей з представниками Державного департаменту США, Департаменту юстиції США, USAID, МВФ, Світового банку тощо.

Цікаво, що менш ніж за місяць до вказано візиту американські партнери могли отримати від ВАКС всю необхідну їм інформацію і без довготривалих візитів за океан.

Наприклад, 31 липня у ВАКС особисто завітала посол США в Україні Бріджит Брінк, яка, судячи з офіційного релізу, обговорила з Вірою Михайленко ті ж самі питання «досягнень і викликів» ВАКС, що обговорювалися і під час візиту в США.

У свою чергу, в НАБУ розповіли «Судово-юридичній газеті» про те, що окрім зустрічей з представникам Державного департаменту США, Верховного Суду США, МВФ тощо, керівники Бюро мали зустрічі в Раді національної безпеки США та з представниками Федерального бюро розслідувань.

У НАБУ ці зустрічі виданню пояснили «необхідністю знайомства та підтримання офіційних контактів керівництва Національного бюро з їх колегами з США».

А в САП публічно повідомили, що разом з керівництвом НАБУ Олександр Клименко мав зустріч з Радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Втім, про що саме йшла мова під час перемовини керівників НАБУ та САП з американською стороною, залишається лише здогадуватися.

Автор: В'ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.