Руководители ВАКС, НАБУ и САП решили публично не рассказывать детали визита в Вашингтон

Загадочный девятидневный визит руководителей ВАКС, НАБУ и САП в Вашингтон оплатила американская сторона.

Делегации Высшего антикоррупционного суда, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили свой многодневный визит в столицу США Вашингтон. Этот визит, вероятно, стал самым загадочным в истории антикоррупционных структур в Украине.

По информации «Судебно-юридической газеты», визит длился девять дней – с 26 августа по 3 сентября.

В делегацию ВАКС вошли председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко и руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко. Делегация НАБУ состояла из директора НАБУ Семена Кривоноса, первого заместителя Директора НАБУ Гизо Углавы и заместителя директора НАБУ Полины Лысенко. Специализированная антикоррупционная прокуратура была представлена руководителем САП Александром Клименко.

Как сообщили «Судебно-юридической газете» в Антикоррупционном суде и НАБУ, визит в США осуществлялся по приглашению руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Джошуа Тембладора.

Соответствующее приглашение Посольства США для ВАКС, НАБУ и САП датировано 8 августа 2023 года.

Как уточнили «Судебно-юридической газете» в Высшем антикоррупционном суде, многодневный визит в США был профинансирован американской стороной.

Впрочем, наиболее удивительно то, что несмотря на многодневный, очевидно, достаточно насыщенный визит, по его итогам ВАКС, НАБУ и САП отчитались крайне лаконично – несколькими сроками общих фраз в своих пресс-релизах. На запросы «Судебно-юридической газеты» о целях и характере визита данные органы тоже ответили сдержанно.

Из релизов невозможно понять, как и для чего украинским представителям вообще понадобился вояж почти в 8 тыс. километров (лишь в одну сторону), о чем и с кем больше недели шли переговоры в США и каковы последствия визита для украинской стороны.

Например, ВАКС сообщил, что во время рабочих встреч было «представлено достижение ВАКС за 4 года работы» и обсуждены «вызовы, которые необходимо преодолеть для дальнейшего развития институционной способности суда».

Также с федеральными судьями США представителя ВАКС обсудили «практические методы работы судебной системы США».

Отдельно в ВАКС, также без подробностей, сообщили о ряде встреч с представителями Государственного департамента США, Департамента юстиции США, USAID, МВФ, Всемирного банка.

Интересно, что менее чем за месяц до этого визита американские партнеры могли получить от ВАКС всю необходимую им информацию и без длительных визитов за океан.

Например, 31 июля ВАКС лично посетила посол США в Украине Бриджит Бринк, которая, судя по официальному релизу, обсудила с Верой Михайленко те же вопросы «достижений и вызовов» ВАКС, которые обсуждались и во время визита в США.

В свою очередь, в НАБУ рассказали «Судебно-юридической газете» о том, что кроме встреч с представителями Государственного департамента США, Верховного Суда США, МВФ и т.п., руководители Бюро имели встречи в Совете национальной безопасности США и с представителями Федерального бюро расследований.

В НАБУ эти встречи объяснили «необходимостью знакомства и поддержания официальных контактов руководства Национального бюро с их коллегами из США».

А в САП публично сообщили, что вместе с руководством НАБУ Александр Клименко встретился с Советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Впрочем, о чем шла речь во время переговоров руководителей НАБУ и САП с американской стороной, остается только догадываться.

Автор: Вячеслав Хрипун

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