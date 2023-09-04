Высший антикорсуд смягчил приговор экс-следователю Генпрокуратуры Дмитрию Сусу

Суд снизил срок лишения свободы Дмитрию Сусу до 7 лет.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сменила приговор бывшему заместителю начальника департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу с девяти до семи лет лишения свободы.

Сообщается, что АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и изменила приговор ВАКС от 31 января 2023 года, по которому Сус был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Суд изменил приговор в части признания Суса виновным в завладении им части накопительных дисков из-за недостаточности доказательств для того, чтобы доказать его виновность в суде.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что ввиду изложенного суд смягчил приговор, признав Суса виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховный Суд.

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