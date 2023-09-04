В Киев прибыл британский актер и писатель Стивен Фрай

Стивен Фрай станет ведущим саммита первых леди и джентльменов, который состоится уже на этой неделе.

Британский актер и писатель Стивен Фрай объявил о своем прибытии в Киев. Об этом он сообщил в Instagram, показав фото купе в спальном вагоне Укрзализныци.

«Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас», – написал Фрай.

Он станет ведущим саммита первых леди и джентльменов, который состоится уже на этой неделе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stephen Fry (@stephenfryactually)

Позже Фрай поделился впечатлениями от киевской гостиницы. Он опубликовал фото противогаза, который он нашел в своем номере.

"Все достаточно нормально, но большинство британских номеров в отеле не оборудуют противогазами…", - отметил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stephen Fry (@stephenfryactually)

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