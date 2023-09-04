Декларирование возобновят, но Реестр деклараций пока будет закрытым, - Анастасия Радина

Реестр деклараций останется в закрытом доступе еще на год, – председатель антикоррупционного Комитета Рады.

Верховная Рада примет в ближайшее время закон о возобновлении декларирования, однако Реестр деклараций будет закрыт для общественности. Об этом сообщила по результатам заседания Комитета ВР по антикоррупционной политике его председатель Анастасия Радина.

«Только что комитет по антикоррупционной политике утвердил редакцию законопроекта о возобновлении декларирования ко второму чтению.

Поддержан текст законопроекта с нормой, предусматривающей оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в НАПК заявление о персональном открытии декларации в течение этого года.

Моя позиция неизменна: при рассмотрении законопроекта в зале поставлю на учет мои поправки по немедленному открытию реестра деклараций (с учетом необходимых мер по защите информации о военных). Буду просить коллег поддержать», отметила Радина.

«Комитет решил декларирование как до войны, но на год закрыто. Военные не декларируются», – добавил народный депутат, член Комитета Ярослав Юрчишин.

27 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект 9534 о возобновлении декларирования. Согласно принятой в первом чтении редакции чиновники, судьи и другие должностные лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали электронную декларацию, должны подать ее не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона.

Законопроект в первой редакции содержал также определенные послабления для должностных лиц, в частности, можно будет не декларировать данные о владении или пользовании объектами недвижимости, которые стоят менее 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (т.е. более 134 200 грн , по состоянию на 2023 год).

Автор: Наталья Мамченко

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