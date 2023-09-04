Декларування відновлять, але Реєстр декларацій поки буде закритим, — Анастасія Радіна

Реєстр декларацій залишиться у закритому доступі ще на рік, - голова антикорупційного Комітету Ради.

Верховна Рада схвалить найближчим часом закон про відновлення декларування, однак Реєстр декларацій буде закритим для громадськості. Про це повідомила за результатами засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики його голова Анастасія Радіна.

«Щойно комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію законопроекту про відновлення декларування до другого читання.

Підтриманий текст законопроекту із нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року.

Моя позиція незмінна: при розгляді законопроекту в залі поставлю на врахування мої поправки щодо негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових). Буду просити колег підтримати», зазначила Радіна.

«Комітет виріши декларування як до війни, але на рік закрите. Військові не декларуються», - додав народний депутат, член Комітету Ярослав Юрчишин.

27 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 9534 про відновлення декларування. Відповідно до ухваленої у першому читанні редакції чиновники, судді й інші посадовці, які у 2022 – 2023 роках не подали електронну декларацію, мають подати її не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

Законопроект у першій редакції містив також певні послаблення для посадовців, зокрема, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, більше 134 200 грн, станом на 2023 рік).

Автор: Наталя Мамченко

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