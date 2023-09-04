Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Декларування відновлять, але Реєстр декларацій поки буде закритим, — Анастасія Радіна

Реєстр декларацій залишиться у закритому доступі ще на рік, - голова антикорупційного Комітету Ради.

НАЗК відкрило реєстр корупціонерів, але закрило дані про посади притягнутих до відповідальності чиновників

Заступник голови НАЗК Артем Ситник зазначений у реєстрі корупціонерів, але без посади.

Затверджено графік співбесід з кандидатами на посаду керівника Служби судової охорони

25 вересня може стати відомо ім’я нового керівника Служби судової охорони.

Найближчі 7 років дисциплінарні інспектори для розгляду скарг на суддів відбиратимуться за участі міжнародних партнерів

Комітет завершив опрацювання поправок до законопроекту, який має запустити дисциплінарну функцію ВРП.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Декларування відновлять, але Реєстр декларацій поки буде закритим, — Анастасія Радіна

18:46, 4 вересня 2023
Реєстр декларацій залишиться у закритому доступі ще на рік, - голова антикорупційного Комітету Ради.
Декларування відновлять, але Реєстр декларацій поки буде закритим, — Анастасія Радіна
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада схвалить найближчим часом закон про відновлення декларування, однак Реєстр декларацій буде закритим для громадськості. Про це повідомила за результатами засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики його голова Анастасія Радіна.

«Щойно комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію законопроекту про відновлення декларування до другого читання.

Підтриманий текст законопроекту із нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року.

Моя позиція незмінна: при розгляді законопроекту в залі поставлю на врахування мої поправки щодо негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових). Буду просити колег підтримати», зазначила Радіна.

«Комітет виріши декларування як до війни, але на рік закрите. Військові не декларуються», - додав народний депутат, член Комітету Ярослав Юрчишин.

27 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 9534 про відновлення декларування. Відповідно до ухваленої у першому читанні редакції чиновники, судді й інші посадовці, які у 2022 – 2023 роках не подали електронну декларацію, мають подати її не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

Законопроект у першій редакції містив також певні послаблення для посадовців, зокрема, можна буде не декларувати дані про володіння чи користування об’єктами нерухомості, які коштують менше 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (тобто, більше 134 200 грн, станом на 2023 рік).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва