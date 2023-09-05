Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Народні депутати планують схвалити у першому читанні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу та законів «Про пробацію» і «Про виконавче провадження» у частині виконання покарань у виді штрафу та громадських робіт. Відповідний законопроект 9149 рекомендовано до прийняття у першому читанні. Один з аргументів Мінюсту, який є автором законопроекту – відмови судів у розгляді подань органів пробації про заміну штрафу іншим покаранням у звʼязку з недоведенням неспроможності засудженого сплатити штраф.

Зокрема, пропонується доповнити Кримінально-виконавчий кодекс статтею 13-1, за якої засуджені до покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання з випробуванням сплачують витрати, пов’язані з виконанням судового рішення.

Максимальний розмір витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення, не може перевищувати 50% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, а також що розмір та види витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення, порядок їх сплати встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Також законопроектом передбачено внесення змін до статті 26 КВК, згідно із якими запропоновано залучення органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу у випадку його несплати засудженим та ініціювання заміни штрафу іншим видом покарання лише у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.

Змінами до статті 36 КВК пропонується передбачити можливість включення до переліку об’єктів, на яких засуджені відбувають громадські роботи, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, окрім приватної.

Згідно із змінами до статті 38 КВК пропонується збільшити верхню межу одноденної норми виконання покарання у виді громадських робіт до 8 годин.

При цьому передбачено встановлення графіку щоденного виходу на роботу засудженого встановлюється власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем відбування покарання разом із засудженим з урахуванням часу роботи (навчання) засудженого на основній роботі та режиму роботи підприємства, установи, організації за місцем відбування покарання.

Також передбачені зміни до Закону «Про пробацію» в частині доповнення переліку покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на які поширюється пробація, покаранням у виді штрафу.

Згідно із змінами до статті 15 Закону «Про виконавче провадження» пропонується визначити уповноважений орган з питань пробації стягувачем за рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу.

Навіщо потрібен цей закон

Зазначимо, що зміни розроблені Міністерством юстиції. Як зазначає Мінюст, виконання покарання у виді штрафу здійснюється уповноваженим органом з питань пробації в порядку статті 26 КВК, що передбачає лише надіслання до суду подань про розстрочку або заміну несплаченої суми штрафу іншим покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавленням волі.

Водночас не визначено механізм реалізації виконання штрафу, що не сприяє належному виконанню покарання, та призводить до відмов судами у розгляді подань органів пробації про заміну штрафу іншим покаранням у звʼязку з недоведенням неспроможності засудженого сплатити штраф (відсутність інформації про заробітну плату, майно, грошові кошти на рахунках тощо). Згідно із статистичними даними за І півріччя 2022 року штраф сплачено 49% засуджених.

Реалізація органами пробації завдань, установлених статтею 13 КВК, пов’язана із значним обсягом документообігу (ведення обліку засуджених, здійснення запитів до підприємств, установ, організацій для збору інформації, необхідної для оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень, з’ясування випадків учинення нових кримінальних та адміністративних правопорушень, установлення факту перетину державного кордону, звернення до суду з питань, пов’язаних із виконанням вироків, проведення заходів щодо соціального патронажу осіб, звільнених від покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк тощо).

Виконання повноважень забезпечується виїздом персоналу органів пробації за місцем проживання, навчання, роботи засуджених для здійснення контролю за відбуванням покарання, встановлення їх місцезнаходження, відвідуванням установ виконання покарань для участі у підготовці засуджених до звільнення.

Межі територіальної юрисдикції органів пробації не завжди обмежуються лише певним районом міста, а можуть охоплювати місто та прилеглі громади. У зв’язку з цим відстань, яку необхідно долати персоналу з метою здійснення своїх повноважень може сягати до 60 км від місцезнаходження робочого місця.

Таким чином, організація діяльності органів пробації потребує витрат на закупівлю паперу і канцтоварів, обслуговування оргтехніки і заправки картриджів, витрат на оплату поштових і телекомунікаційних послуг, оплату проїзду персоналу тощо.

Зокрема у 2022 році:

потреба на забезпечення папером і канцтоварами становить

8 853 тис. грн, отримано – 169,3 тис. грн (1,9 % від потреби);

потреба на оплату послуг з пересилання поштової кореспонденції становить 14640 тис. грн, отримано – 49 тис. грн (0,34 % від потреби);

на оплату проїзду персоналу з робочих питань кошти не виділялися.

Громадські роботи полягають у виконанні правопорушниками у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт (частина перша статті 56 КК).

Згідно з частиною другою статті 56 КК та частиною другою статті 38 КВК громадські роботи відбуваються не більш як 4 години на день. У зв’язку з цим виконання і відбування зазначеного покарання розтягується на значний період.

При цьому 8 годин – це загальновстановлена тривалість робочого часу, протягом якого можливо повноцінно та якісно виконати певний обсяг роботи.

Засуджені особи відбувають громадські роботи за місцем проживання, як правило на комунальному підприємстві. Проте в межах одного району міста або громади одночасно на обліку органів пробації перебуває відносно не велика кількість засуджених, що призводить до незацікавленості комунальних підприємств у наданні роботи лише одній або двом особам, які повноцінно не спроможні виконати певний обсяг роботи.

Крім того, перелік об’єктів визначають органи місцевого самоврядування, що відбувається на сесії ради. До переліку обʼєктів для відбування громадських робіт визначаються установи комунальної власності. Це у свою чергу значно ускладнює погодження об’єктів та певною мірою звужує цей перелік до прибирання вулиць, стихійних сміттєзвалищ тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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