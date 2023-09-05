Бюджет органов пробации пополнят за счет уплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения

По решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа, взыскателем будет уполномоченный орган по пробации.

Народные депутаты планируют одобрить в первом чтении изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и законы «О пробации» и «Об исполнительном производстве» в части исполнения наказаний в виде штрафа и общественных работ. Соответствующий законопроект 9149 рекомендован для принятия в первом чтении. Один из аргументов Минюста, который является автором законопроекта – отказ судов в рассмотрении представлений органов пробации о замене штрафа другим наказанием в связи с недоказанностью несостоятельности осужденного заплатить штраф.

В частности, предлагается дополнить Уголовно-исполнительный кодекс статьей 13-1, по которой приговоренные к наказаниям в виде штрафа, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественным работам, исправительным работам и освобожденные от отбывания наказания с испытанием платят расходы, связанные с исполнением судебного решения.

Максимальный размер расходов, связанных с исполнением судебного решения, не может превышать 50% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января, а также что размер и виды расходов, связанных с исполнением судебного решения, порядок их уплаты устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 26 УИК, согласно которым предложено привлечение органов государственной исполнительной службы для принудительного взыскания штрафа в случае его неуплаты осужденным и инициирование замены штрафа другим видом наказания только в случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника.

Изменениями в статью 36 УИК предлагается предусмотреть возможность включения в перечень объектов, на которых осужденные отбывают общественные работы, предприятий, учреждений, организаций любой формы собственности, кроме частной.

Согласно изменениям в статью 38 УИК предлагается увеличить верхний предел однодневной нормы исполнения наказания в виде общественных работ до 8 часов.

При этом предусмотрено установление графика ежедневного выхода на работу осужденного собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом по месту отбывания наказания вместе с осужденным с учетом времени работы (обучения) осужденного на основной работе и режима работы предприятия, учреждения, организации по месту отбывания наказания.

Также предусмотрены изменения в Закон о пробации в части дополнения перечня наказаний, не связанных с лишением свободы, на которые распространяется пробация, наказанием в виде штрафа.

Согласно изменениям в статью 15 Закона «Об исполнительном производстве» предлагается определить уполномоченный орган по пробации взыскателем по решениям, принятым в уголовных производствах, которым назначено наказание в виде штрафа.

Зачем нужен этот закон

Отметим, что изменения были разработаны Министерством юстиции. Как отмечает Минюст, исполнение наказания в виде штрафа осуществляется уполномоченным органом по пробации в порядке статьи 26 УИК, который предусматривает только подачу в суд представлений о рассрочке или замене неуплаченной суммы штрафа другим наказанием в виде общественных, исправительных работ или лишением свободы.

В то же время не определен механизм реализации исполнения штрафа, что не способствует надлежащему исполнению наказания, и приводит к отказам судами в рассмотрении представлений органов пробации о замене штрафа другим наказанием в связи с недоказанностью несостоятельности осужденного уплатить штраф (отсутствие информации о заработной плате, имуществе, денежных средствах счетах и т.п.). Согласно статистическим данным за I полугодие 2022 года штраф уплатили 49% осужденных.

Реализация органами пробации задач, установленных статьей 13 УИК, связана со значительным объемом документооборота (ведение учета осужденных, осуществление запросов к предприятиям, учреждениям, организациям для сбора информации, необходимой для оценки рисков совершения повторных уголовных правонарушений, выяснения случаев совершения новых уголовных и административных правонарушений, установление факта пересечения государственной границы, обращение в суд по вопросам, связанным с исполнением приговоров, проведение мероприятий по социальному патронажу лиц, освобожденных от наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок и пр.).

Выполнение полномочий обеспечивается выездом персонала органов пробации по месту жительства, обучения, работы осужденных для осуществления контроля за отбыванием наказания, установления их местонахождения, посещением учреждений исполнения наказаний для участия в подготовке осужденных к освобождению.

Границы территориальной юрисдикции органов пробации не всегда ограничиваются только определенным районом города, а могут охватывать город и близлежащие общины. В связи с этим расстояние, которое необходимо преодолевать персоналу с целью осуществления своих полномочий, может достигать 60 км от местоположения рабочего места.

Таким образом, организация деятельности органов пробации требует расходов на закупку бумаги и канцтоваров, обслуживания оргтехники и заправки картриджей, расходов на оплату почтовых и телекоммуникационных услуг, оплату проезда персонала и т.д.

В частности, в 2022 году:

потребность в обеспечении бумагой и канцтоварами составляет 8 853 тыс. грн., получено – 169,3 тыс. грн. (1,9 % от потребности);

потребность в оплате услуг по пересылке почтовой корреспонденции составляет 14640 тыс. грн, получено – 49 тыс. грн (0,34 % от потребности);

на оплату проезда персонала по рабочим вопросам средства не выделялись.

Общественные работы заключаются в исполнении правонарушителями в свободное от работы или учебы время безвозмездных общественно полезных работ (часть первая статьи 56 УК).

Согласно части второй статьи 56 УК и части второй статьи 38 УИК общественные работы проходят не более 4 часов в день. В этой связи исполнение и отбывание указанного наказания растягивается на значительный период.

При этом 8 часов – это общеустановленная продолжительность рабочего времени, в течение которого можно полноценно и качественно выполнить определенный объем работы.

Осужденные отбывают общественные работы по месту жительства, как правило на коммунальном предприятии. Однако в пределах одного района города или общины одновременно на учете органов пробации находится относительно небольшое количество осужденных, что приводит к незаинтересованности коммунальных предприятий в предоставлении работы только одному или двум лицам, полноценно не способным выполнить определенный объем работы.

Кроме того, перечень объектов определяют органы местного самоуправления, которое проходит на сессии совета. В перечень объектов для отбывания общественных работ определяются учреждения коммунальной собственности. Это в свою очередь значительно усложняет согласование объектов и в определенной степени сужает этот перечень до уборки улиц, стихийных свалок и т.п.

Автор: Наталя Мамченко

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