На войне погиб сын судьи Конституционного Суда в отставке

На Бахмутском направлении погиб сын судьи КСУ в отставке Ярославы Мачужак.

Защищая Украину от российских захватчиков на Бахмутском направлении, погиб сын судьи Конституционного Суда в отставке Ярославы Мачужак Андрей Черный. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Судьи Конституционного Суда Украины, работники Суда, а также члены Ассоциации судей Конституционного Суда выражают глубокое соболезнование по поводу гибели во время защиты нашей страны на Бахмутском направлении Черного Андрея Иосифовича, сына судьи Конституционного Суда Украины в отставке Мачужак Ярославы Васильевны.

Вечная слава украинскому воину, героически защищавшему Родину и каждого из нас. Мы всегда будем помнить его жертву ради нашей жизни в свободной, независимой, демократической стране. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» также выражает искренние соболезнования по поводу гибели героя.