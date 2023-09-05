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  1. В мире

Facebook и Instagram уберет рекламу за подписку

08:06, 5 сентября 2023
Пользователям предоставят выбор: передавать свои данные и видеть рекламу, или оплатить определенную сумму и отключить ее.
Facebook и Instagram уберет рекламу за подписку
Источник фото: focus.ua
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Компания Meta изучает возможность внедрения платной подписки в своих соцсетях, и основной особенностью этой услуги будет отсутствие рекламы. Однако, согласно информации журналистов, такая возможность будет доступна только для определенного региона, а именно – Европы, – сообщает «24 техно».

Это решение связано с постоянными конфликтами Meta и других компаний с законодательством, которое недавно стало более строгим в отношении конфиденциальности данных пользователей. Соцсети, такие как Facebook и Instagram, обычно получают большую часть прибыли от продажи данных пользователей рекламным агентствам и компаниям для настройки объявлений. Это приводит к попыткам регулирования этого процесса со стороны законодателей.

Основной принцип этой новой подписки - предоставить пользователям возможность выбора: передавать свои данные компании добровольно и видеть рекламу или заплатить определенную сумму и отключить рекламу, запретив сбор данных. Такая стратегия предназначена для борьбы с проблемами конфиденциальности и соответствует требованиям ЕС. Однако еще неясно, примет ли законодательство такой подход.

Пока нет никаких конкретных деталей относительно даты запуска или стоимости этой подписки. Также есть возможность, что, если она окажется успешной, компания расширит ее на другие регионы. Понятно, что многие пользователи хотят избавиться от надоедливой рекламы на Instagram и Facebook, которые иногда преобладают содержание ленты и историй.

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