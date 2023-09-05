Facebook та Instagram прибере рекламу за підписку

Користувачам нададуть вибір: передавати свої дані і бачити рекламу, чи сплатити певну суму і відключити її.

Джерело фото: focus.ua

Компанія Meta вивчає можливість впровадження платної підписки в своїх соцмережах, і основною особливістю цієї послуги буде відсутність реклами. Проте, згідно з інформацією журналістів, така можливість буде доступна лише для певного регіону, а саме – Європи, – повідомляє «24 техно».

Це рішення пов'язане з постійними конфліктами Meta та інших компаній з законодавством, яке недавно стало більш строгим стосовно конфіденційності даних користувачів. Соцмережі, такі як Facebook та Instagram, зазвичай отримують більшу частину прибутку від продажу даних користувачів рекламним агенціям та компаніям для налаштування оголошень. Це призводить до спроб регулювання цього процесу з боку законодавців.

Основний принцип цієї нової підписки – надати користувачам можливість вибору: передавати свої дані компанії добровільно та бачити рекламу або сплатити певну суму і відключити рекламу, заборонивши збір даних. Така стратегія призначена для боротьби з проблемами конфіденційності та відповідає вимогам ЄС. Проте ще неясно, чи прийме законодавство такий підхід.

Наразі немає жодних конкретних деталей щодо дати запуску чи вартості цієї підписки. Також є можливість, що, якщо вона виявиться успішною, компанія розширить її на інші регіони. Зрозуміло, що багато користувачів бажають позбутися надокучливої реклами на Instagram та Facebook, які інколи переважають зміст стрічки та історій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.