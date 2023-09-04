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  1. В Україні

На війні загинув син судді Конституційного Суду у відставці

18:34, 4 вересня 2023
На Бахмутському напрямку загинув син судді КСУ у відставці Ярослави Мачужак.
На війні загинув син судді Конституційного Суду у відставці
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Захищаючи Україну від російських загарбників на Бахмутському напрямку загинув син судді Конституційного суду у відставці Ярослави Мачужак Андрій Чорний. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Судді Конституційного Суду України, працівники Суду, а також члени Асоціації суддів Конституційного Суду висловлюють глибоке співчуття з приводу загибелі під час захисту нашої країни на Бахмутському напрямі Чорного Андрія Йосиповича, сина судді Конституційного Суду України у відставці Мачужак Ярослави Василівни.

Вічна слава українському воїнові, який героїчно захищав Батьківщину та кожного з нас. Ми завжди пам’ятатимемо його жертву заради нашого життя у вільній, незалежній, демократичній країні. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні. 

Редакція «Судово-юридичної газети» також висловлює щирі співчуття з приводу загибелі героя. 

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