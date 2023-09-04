До Києва прибув британський актор і письменник Стівен Фрай

Британський актор та письменник Стівен Фрай оголосив про своє прибуття до Києва. Про це він повідомив у Instagram, показавши фото купе у спальному вагоні Укрзалізниці.
«Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз», - написав Фрай.
Він стане ведучим Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться вже цього тижня.
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Згодом Фрай поділився враженнями від київського готелю. Він опублікував фото протигаза, який знайшов у своєму номері.
"Все досить нормально, але більшість британських номерів в готелі не обладнають протигазами…", — зазначив актор.
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