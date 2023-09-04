До Києва прибув британський актор і письменник Стівен Фрай

Стівен Фрай стане ведучим Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться вже цього тижня.

Британський актор та письменник Стівен Фрай оголосив про своє прибуття до Києва. Про це він повідомив у Instagram, показавши фото купе у спальному вагоні Укрзалізниці.

«Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз», - написав Фрай. Він стане ведучим Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться вже цього тижня.

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Згодом Фрай поділився враженнями від київського готелю. Він опублікував фото протигаза, який знайшов у своєму номері.

"Все досить нормально, але більшість британських номерів в готелі не обладнають протигазами…", — зазначив актор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stephen Fry (@stephenfryactually)

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