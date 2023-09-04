Вищий антикорсуд пом'якшив вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу

Суд зменшив термін позбавлення волі Дмитру Сусу до 7 років.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу з дев’яти до семи років позбавлення волі.

Повідомляється, що АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та змінила вирок ВАКС від 31 січня 2023 року, за яким Суса було засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Суд змінив вирок в частині визнання Суса винуватим у заволодінні ним частини накопичувальних дисків через недостатність доказів для того, щоб довести його винуватість у суді.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зауважили, що зважаючи на викладене, суд пом’якшив вирок, визнавши Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

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