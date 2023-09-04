Дефицит госбюджета Украины в августе вырос до 130,7 млрд грн

Поступления в общий фонд госбюджета в августе уменьшились до 124,7 млрд. грн.

В августе 2023 года дефицит государственного бюджета Украины составил 130,7 млрд грн по сравнению со 107,6 млрд грн в июле и 135,1 млрд грн в июне. Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что по общему фонду дефицит вырос до 122,2 млрд грн с 94,9 млрд грн месяцем ранее, что меньше дефицита в июне – 130,8 млрд грн.

Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства указал, что кассовые расходы госбюджета в августе существенно увеличились до 310,1 млрд грн после спада в июле до 282,6 млрд грн с 376,4 млрд грн в июне.

По общему фонду они также подросли до 248,2 млрд грн с 231,9 млрд грн в июле против 264,7 млрд грн в июне.

Как отметил Минфин, в августе 2023 года поступления в общий фонд госбюджета снизились до 124,7 млрд грн со 136,7 млрд грн в июле и 133,7 млрд грн в июне, при этом грантовая международная помощь США отсутствовала, тогда как ранее она обеспечивала около 45 млрд грн ежемесячно.

В целом за январь-август этого года кассовые расходы госбюджета достигли 2 трлн 377,0 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 трлн 887,7 млрд грн, или 93% росписи против 93,4% по итогам июля и 95% по итогам мая. Доходы госбюджета за восемь месяцев составили 1 трлн 655,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 трлн 130,8 млрд грн, из которых 317,2 млрд грн – грантовая международная помощь (США – 310,8 млрд грн), в том числе общего фонда – 1 трлн 6,1 млрд грн.

За январь-август госбюджет был исполнен с дефицитом 714,6 млрд грн, в том числе общий фонд – 749,8 млрд грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1 трлн 237,4 млрд грн.

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