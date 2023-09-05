В Киеве мужчина закрыл 12-летнюю девочку в гараже, накачал наркотиками и изнасиловал

41-летний киевлянин общался около года с девочкой по мессенджеру, а затем, когда она прибыла в Украину, пригласил ее на встречу.

В Киеве будут судить злоумышленника, который закрыл в гараже 12-летнюю девочку, заставил ее использовать психотропное вещество и изнасиловал. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, 41-летний мужчина около года тайно общался по мессенджеру с выехавшей из Украины девочкой, получившей социальное убежище за рубежом. Своим родным девочка говорила, что общается со сверстником.



Когда мужчина узнал, что девочка временно вернулась в Украину, пригласил ее на встречу якобы для "прогулки и общения".



Во время встречи он начал оказывать на нее психологическое давление и заставил пойти с ним в гаражное помещение.



Находясь под наблюдением мужчины, девочка не могла покинуть помещение или сообщить близким о своем местонахождении.



Там злоумышленник заставил ребенка употребить амфетамин, после чего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, изнасиловал.



Закрыв ее в гараже, мужчина пошел по своим делам на несколько часов.



Благодаря активным действиям матери девочки, обратившейся в полицию с заявлением об исчезновении дочери, и оперативному реагированию на указанное сообщение со стороны правоохранителей, ее удалось разыскать, а подозреваемого задержать.



За совершенное киевлянину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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