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  1. В Украине

В Киеве мужчина закрыл 12-летнюю девочку в гараже, накачал наркотиками и изнасиловал

14:11, 5 сентября 2023
41-летний киевлянин общался около года с девочкой по мессенджеру, а затем, когда она прибыла в Украину, пригласил ее на встречу.
В Киеве мужчина закрыл 12-летнюю девочку в гараже, накачал наркотиками и изнасиловал
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В Киеве будут судить злоумышленника, который закрыл в гараже 12-летнюю девочку, заставил ее использовать психотропное вещество и изнасиловал. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, 41-летний мужчина около года тайно общался по мессенджеру с выехавшей из Украины девочкой, получившей социальное убежище за рубежом. Своим родным девочка говорила, что общается со сверстником.

Когда мужчина узнал, что девочка временно вернулась в Украину, пригласил ее на встречу якобы для "прогулки и общения".

Во время встречи он начал оказывать на нее психологическое давление и заставил пойти с ним в гаражное помещение.

Находясь под наблюдением мужчины, девочка не могла покинуть помещение или сообщить близким о своем местонахождении.

Там злоумышленник заставил ребенка употребить амфетамин, после чего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, изнасиловал.

Закрыв ее в гараже, мужчина пошел по своим делам на несколько часов.

Благодаря активным действиям матери девочки, обратившейся в полицию с заявлением об исчезновении дочери, и оперативному реагированию на указанное сообщение со стороны правоохранителей, ее удалось разыскать, а подозреваемого задержать.

За совершенное киевлянину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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