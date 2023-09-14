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Байден прокомментировал попытки республиканцев запустить процедуру импичмента

09:09, 14 сентября 2023
По словам Байдена, республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства.
Байден прокомментировал попытки республиканцев запустить процедуру импичмента
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства. Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, когда ультраправая законодательница-республиканец Марджори Тейлор Грин была впервые избрана в Конгресс США, она заявила, что первое, что она хочет сделать, это объявить ему импичмент.

«Я не знаю почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент…Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят закрыть правительство», — сказал Байден донорам во время сбора средств в Виргинии.

Глава Белого дома добавил, что он встает каждый день, «не зацикливаясь на импичменте».

«У меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, затрагивающими американский народ, каждый божий день», — сказал он.

Ранее мы писали, что Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена.

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