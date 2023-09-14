Байден прокомментировал попытки республиканцев запустить процедуру импичмента

По словам Байдена, республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства.

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства. Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, когда ультраправая законодательница-республиканец Марджори Тейлор Грин была впервые избрана в Конгресс США, она заявила, что первое, что она хочет сделать, это объявить ему импичмент.

«Я не знаю почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент…Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят закрыть правительство», — сказал Байден донорам во время сбора средств в Виргинии.

Глава Белого дома добавил, что он встает каждый день, «не зацикливаясь на импичменте».

«У меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, затрагивающими американский народ, каждый божий день», — сказал он.

Ранее мы писали, что Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена.

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