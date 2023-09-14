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Українські пілоти можуть освоїти F-16 за три місяці, — ВПС США

10:05, 14 вересня 2023
У США кажуть, що навчання може тривати від 3 до 9 місяців.
Українські пілоти можуть освоїти F-16 за три місяці, — ВПС США
Фото: REUTERS
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Навчання українських льотчиків управлінню винищувачами F-16 може тривати від трьох до дев'яти місяців. Про це пише Breaking Defense.

Глава Повітряної національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло зазначив, що українці навчатимуться на базі Національної гвардії ВПС США в Тусоні. На його думку, найбільш здібні та ті, що добре володіють англійською мовою зможуть освоїти американські винищувачі за декілька місяців. 

"Для тих, хто нині є досвідченим льотчиком-винищувачем, здійснює щоденні бойові вильоти, захищає свою Батьківщину, - я думаю, три місяці - це абсолютно реально", - сказав генерал-лейтенант.

При цьому генерал-лейтенант зазначив, що українці не зможуть застосовувати F-16 на полі бою одразу після закінчення навчання.

"Спочатку вони вирушать до Європи, де командування оцінить рівень їхньої готовності. Крім того, потрібно організувати логістичну підтримку і навчити фахівців з техобслуговування", - зазначив Ло. 

Нагадаємо, що у Повітряних силах розповіли, що потрібно Україні для переваги у небі.

Також США у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16.

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