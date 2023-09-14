Оправдывала агрессию рф: будуть судить судью из Черкасской области Светлану Федорец

Судья называла захваченные территории Украины «освобожденными» и признавала АР Крым «частью рф».

Фото: Офис Генпрокурора

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении судьи из Черкасской области, которая оправдывала агрессию рф против Украины. Речь идет о Светлане Федорец.

Как пишет ОГП, судья после полномасштабного вооруженного вторжения рф переехала с временно оккупированной врагом территории в Черкасскую область.

Сообщается, что остаться на подконтрольной территории она хотела с целью получения пожизненного содержания судьи после ухода в отставку.

Занимая административную должность председателя суда и будучи судьей, она как должностное лицо в общении с другими гражданами неоднократно оправдывала агрессию россии против Украины, начатую в 2014 году.

Также она признавала правомерной временную оккупацию части территории Украины. А еще распространяла российские нарративы по военному вторжению рф в Украину и убеждала в них собеседников.

Кроме того, Федорец называла захваченные территории Украины «освобожденными», а окупантов «нашими» и признавала АР Крым «частью рф».

Сообщается, что она говорила, что Мариуполь якобы обстреливали украинские военные, а не российские.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала о деле судьи Светланы Федорец, которую помогли задокументировать коллеги.

Также мы писали, что Высший совет правосудия дал согласие на содержание Федорец под стражей.

6 июля ей избрали мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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