$2 тисячі за вступ до профільного вишу: «на гарячому» спіймали посадовців ДСНС

СБУ заблокувала корупційну схему зловживання впливом, яку налагодили посадовці ДСНС на Івано-Франківщині.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала схему вимагання хабарів за можливість вступу до профільного вишу, яка була налагоджена керівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, – повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, у корупційній схемі брали участь троє посадовців. Серед них був заступник начальника одного з управлінь Головного управління ДСНС, начальник одного з відділів цього відомства та працівник Черкаського інституту пожежної безпеки.

Підозрювані систематично вимагали та отримували хабарі в розмірі понад 2000 доларів за особу від мешканців Івано-Франківщини в обмін на допомогу у вступі до профільного вишу. Попит на таку «послугу» зріс після звільнення працівників ДСНС від призову до мобілізації.

СБУ затримала заступника начальника управління Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області «на гарячому» після того, як він отримав частину незаконної вигоди від одного з абітурієнтів. Йому було оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом.

Під час обшуків у фігурантів були вилучені гроші, документи та мобільні телефони з доказами їх протиправної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за цією статтею двом іншим посадовцям, які були причетні до цієї корупційної схеми.

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