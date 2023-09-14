МОН рекомендує вчителям запровадити психологічні хвилинки в школах

Це повинно зняти стрес та налаштувати учнів на урок.

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Міністерство освіти та науки порадило вчителям проводити під час уроків психологічні хвилинки. Це повинно зняти стрес та налаштувати учнів на урок.

Як зазначається в листі МОН, війна критично впливає на стан психологічного здоров’я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання. За останній рік погіршився психологічний стан здобувачів освіти. Майже вдвічі у порівнянні з початком лютого 2022 року збільшилася кількість учнів/учениць, які почуваються тривожно, напружено, у півтора рази - втомлено.

МОН рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки, які допоможуть учням впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштувати на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дасть змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційного комфорту, що є природним механізмом стабілізації.

"Регулярне впровадження психологічних хвилинок у зручний час та слушній нагоді допоможе здобувачу освіти стати більш спокійним, врівноваженим, а також дасть змогу краще зрозуміти свої почуття. Учитель має сам визначити, коли і у який час провести психологічну хвилинку", - йдеться в листі.

МОН рекомендує для практичного використання навчально-методичний посібник "Психологічна хвилинка". Посібник містить 108 коротких, але ефективних відеотренінгів.

Нагадаємо, МОН повідомило, що школи зобов'язані забезпечувати сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання, а батьки учнів мають право обирати будь-яку з них.

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