Батьки школярів мають право обирати будь-яку форму навчання — МОН

Діти можуть ходити на очну, сімейну, екстернатну чи дистанційну форму навчання.

Міністерства освіти і науки України повідомило, що школи зобов'язані забезпечувати сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання, а батьки учнів мають право обирати будь-яку з них. Про це йдеться у пресслужбі МОН.

«Останнім часом почастішали звернення батьків школярів про те, що школи відмовляють їм у зарахуванні або переведенні дітей на сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання. У звʼязку з цим Міністерство освіти і науки інформує: українські школи забезпечують ці форми навчання, і батьки учнів і учениць мають право обирати будь-яку з них», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно із законодавством, повну загальну середню освіту можна надавати за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами або формою педагогічного патронажу, а управління у сфері освіти та школи мають забезпечити навчання за цими формами на вимогу батьків або інших законних представників дитини.

«Не кожна школа в Україні спроможна забезпечити дистанційну форму здобуття освіти. У разі, якщо в школі, де навчається дитина, немає такої можливості, батькам або іншим законним представникам учня/учениці потрібно звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням запропонувати іншу школу для дистанційного навчання», - наголосили у відомстві.

У Міносвіти зазначили, що заклади загальної середньої освіти не мають права відмовляти учням у зарахуванні або переведенні на іншу форму навчання. Крім того, школи можуть зараховувати дітей для навчання за індивідуальною формою, незалежно від наявності вільних місць у класі.

Раніше ми писали, що школярі за кордоном зможуть вивчати український компонент освітніх програм — затверджено наказ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.