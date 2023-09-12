Чиї декларації з’являться у відкритому доступі, а чиї – не з’являться: став відомий текст вето Президента Зеленського на закон про е-декларування

Зокрема, не будуть публікувати у відкритому доступі декларації осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб.

12 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект 9534 про відновлення декларування.

Суть вето полягає у тому, щоб декларації частини чиновників та посадовців публікувалися у відкритій частині Реєстру декларацій. Володимир Зеленський заявив, що Реєстр треба відкривати «вже зараз».

Вже відомий текст вето Президента.

Однак слід зауважити, що у редакції до другого читання, законопроект передбачає, що особи, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності новим Законом подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. Тобто, подавати декларації можна і у наступному році.

Що запропонував Президент

Отже, Президент пропонує встановити, що на період дії воєнного стану НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Реєстру декларацій з урахуванням особливостей.

А саме, Президент пропонує, що у відкритому доступі не відображаються декларації, подані суб’єктами декларування, які зазначені у частинах 7 (крім осіб, зазначених у пунктах 1-4 частини 7 статті 45 цього закону), 8-14 статті 45 Закону про запобігання корупції (у тому числі, якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади). Йдеться про статтю 45 закону про запобігання корупції в редакції законопроекту.

НАЗК вилучає з відкритого доступу декларації, зазначені вище, на підставі письмового подання керівника чи заступника керівника державного органу, у якому проходить службу працює відповідний суб’єкт декларування. Порядок вилучення визначає НАЗК.

Що це означає

Судячи з фінального тексту, це означає, що декларації суддів, які є військовослужбовцями, можна публікувати, а, наприклад, декларації охоронців, які забезпечують безпеку посадовців відповідно до Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» - ні.

Це означає, що не будуть відображатися у публічному доступі декларації суб’єктів декларування з числа:

військовослужбовців Державної прикордонної служби України,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,

Управління державної охорони України,

Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,

а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному ч. 4 статті 24 Закону «Про Національну поліцію» (крім суб’єктів декларування із числа військовослужбовців, зазначених у пунктах 1–5 ч. 7 ст. 45 закону про запобігання корупції).

Також, з огляду на формулювання пункту 5 частини 7 статті 45 в редакції законопроекту, не будуть відображатися декларації:

осіб, зазначених у підпунктах "в" "г" д" "е" "з" "и"

осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (стосовно поширення статті 52-1 на тих, хто забезпечує безпеку посадовців – це новація у законопроекті – прим. ред.),

(стосовно поширення статті 52-1 на тих, хто забезпечує безпеку посадовців – це новація у законопроекті – прим. ред.), а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність, заходи, передбачені розділом VII

Також, не будуть відображатися декларації суб’єктів декларування, які:

для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку

перебувають на тимчасово окупованих територіях, перелік яких визначається в установленому законом порядку

направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу

є полоненими, інтернованими

які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи інших службових повноважень перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за кордоном) або у відпустці для лікування та/або реабілітації

які серед членів сім’ї у відповідному звітному періоді мають осіб, щодо яких наявні зазначені у частинах 7 (крім осіб, зазначених у пунктах 1–4 частини 7 ст. 45), 8-13 обставини (у тому числі якщо такі члени сім’ї не належать до суб’єктів декларування)

Однак у публічній частині Реєстру мають відображатися декларації суб’єктів декларування з числа військовослужбовців:

1) які проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або які відряджені на такі посади;

2) які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

3) які проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

4) які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону «Про оборонні закупівлі», Закону «Про публічні закупівлі» або інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, укладення договорів (контрактів), контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, у тому числі:

уповноважені особи у розумінні Закону «Про публічні закупівлі»;

особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень;

особи, які входять до складу колегіального органу, що утворюється державним замовником відповідно до Закону «Про оборонні закупівлі»;

особи, які здійснюють контроль за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації.

Автор: Наталя Мамченко

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