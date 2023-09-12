Чиї декларації з’являться у відкритому доступі, а чиї – не з’являться: став відомий текст вето Президента Зеленського на закон про е-декларування

12 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект 9534 про відновлення декларування.
Суть вето полягає у тому, щоб декларації частини чиновників та посадовців публікувалися у відкритій частині Реєстру декларацій. Володимир Зеленський заявив, що Реєстр треба відкривати «вже зараз».
Вже відомий текст вето Президента.
Однак слід зауважити, що у редакції до другого читання, законопроект передбачає, що особи, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності новим Законом подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. Тобто, подавати декларації можна і у наступному році.
Що запропонував Президент
Отже, Президент пропонує встановити, що на період дії воєнного стану НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Реєстру декларацій з урахуванням особливостей.
А саме, Президент пропонує, що у відкритому доступі не відображаються декларації, подані суб’єктами декларування, які зазначені у частинах 7 (крім осіб, зазначених у пунктах 1-4 частини 7 статті 45 цього закону), 8-14 статті 45 Закону про запобігання корупції (у тому числі, якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади). Йдеться про статтю 45 закону про запобігання корупції в редакції законопроекту.
НАЗК вилучає з відкритого доступу декларації, зазначені вище, на підставі письмового подання керівника чи заступника керівника державного органу, у якому проходить службу працює відповідний суб’єкт декларування. Порядок вилучення визначає НАЗК.
Що це означає
Судячи з фінального тексту, це означає, що декларації суддів, які є військовослужбовцями, можна публікувати, а, наприклад, декларації охоронців, які забезпечують безпеку посадовців відповідно до Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» - ні.
Це означає, що не будуть відображатися у публічному доступі декларації суб’єктів декларування з числа:
- військовослужбовців Державної прикордонної служби України,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
- Управління державної охорони України,
- Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України,
- а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному ч. 4 статті 24 Закону «Про Національну поліцію» (крім суб’єктів декларування із числа військовослужбовців, зазначених у пунктах 1–5 ч. 7 ст. 45 закону про запобігання корупції).
Також, з огляду на формулювання пункту 5 частини 7 статті 45 в редакції законопроекту, не будуть відображатися декларації:
- осіб, зазначених у підпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и"пункту 1 частини першої статті 3 закону про запобігання корупції, які за посадами, що вони займають належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності,
- осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (стосовно поширення статті 52-1 на тих, хто забезпечує безпеку посадовців – це новація у законопроекті – прим. ред.),
- а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність, заходи, передбачені розділом VIIцього Закону.
Також, не будуть відображатися декларації суб’єктів декларування, які:
- для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку
- перебувають на тимчасово окупованих територіях, перелік яких визначається в установленому законом порядку
- направлені до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу
- є полоненими, інтернованими
- які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби чи інших службових повноважень перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за кордоном) або у відпустці для лікування та/або реабілітації
- які серед членів сім’ї у відповідному звітному періоді мають осіб, щодо яких наявні зазначені у частинах 7 (крім осіб, зазначених у пунктах 1–4 частини 7 ст. 45), 8-13 обставини (у тому числі якщо такі члени сім’ї не належать до суб’єктів декларування)
Однак у публічній частині Реєстру мають відображатися декларації суб’єктів декларування з числа військовослужбовців:
1) які проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або які відряджені на такі посади;
2) які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;
3) які проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
4) які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону «Про оборонні закупівлі», Закону «Про публічні закупівлі» або інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, укладення договорів (контрактів), контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, у тому числі:
- уповноважені особи у розумінні Закону «Про публічні закупівлі»;
- особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень;
- особи, які входять до складу колегіального органу, що утворюється державним замовником відповідно до Закону «Про оборонні закупівлі»;
- особи, які здійснюють контроль за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації.
Автор: Наталя Мамченко
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