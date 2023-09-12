Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ветировал законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Суть вето состоит в том, чтобы декларации части чиновников и должностных лиц публиковались в открытой части Реестра деклараций. Владимир Зеленский заявил, что Реестр нужно открывать «уже сейчас».

Уже известен текст вето Президента.

Однако следует отметить, что в редакции ко второму чтению законопроект предусматривает, что лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, и конечный срок для представления которых настал до дня вступления в силу нового Закона, подают такие декларации не позднее 31 января 2024 года. То есть подавать декларации можно и в следующем году.

Что предложил Президент

Итак, Президент предлагает установить, что на период действия военного положения НАПК обеспечивает открытый круглосуточный доступ к Реестру деклараций с учетом особенностей.

А именно, Президент предлагает, что в открытом доступе не отражаются декларации, поданные субъектами декларирования, указанными в частях 7 (кроме лиц, указанных в пунктах 1-4 части 7 статьи 45 настоящего закона), 8-14 статьи 45 Закона о предотвращении коррупции (в том числе, если соответствующие декларации были поданы до начала прохождения военной службы, назначения на должности). Речь идет о статье 45 закона о предотвращении коррупции в редакции законопроекта.

НАПК изымает из открытого доступа декларации, указанные выше, на основании письменного представления руководителя или заместителя руководителя государственного органа, в котором проходит службу работает соответствующий субъект декларирования. Порядок изъятия определяет НАПК.

Что это значит

Судя по финальному тексту, это означает, что декларации судей, которые являются военнослужащими, можно публиковать, а, например, декларации охранников, обеспечивающих безопасность должностных лиц в соответствии с Законом «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» – нет.

Это означает, что не будут отображаться в публичном доступе декларации субъектов декларирования из числа:

военнослужащих Государственной пограничной службы Украины,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Управления государственной охраны Украины,

Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины,

а также полицейских полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий в порядке, определенном ч. 4 статьи 24 Закона «О Национальной полиции» (кроме субъектов декларирования из числа военнослужащих, указанных в пунктах 1–5 ч. 7 статьи 45 закона о предотвращении коррупции).

Также, учитывая формулировку пункта 5 части 7 статьи 45 в редакции законопроекта, не будут отражаться декларации:

лиц, указанных в подпунктах "в", "г", "д", "е", "з", "и" пункта 1 части первой статьи 3 закона о предотвращении коррупции, которые по занимаемым должностям принадлежат к кадровому состава разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной в связи с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности,

лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» (применительно к распространению статьи 52-1 на тех, кто обеспечивает безопасность должностных лиц – это новшество в законопроекте – прим. ред.) ,

а также лиц, претендующих на занятие таких должностей, и лиц, прекративших деятельность, меры, предусмотренные разделом VII настоящего Закона.

Также, не будут отображаться декларации субъектов декларирования, которые:

для осуществления служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке

находятся на временно оккупированных территориях, список которых определяется в установленном законом порядке

направлены в другие государства для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала

пленные, интернированные

которые в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или других служебных полномочий находятся на стационарном лечении (в том числе за границей) или в отпуске для лечения и/или реабилитации

среди членов семьи в соответствующем отчетном периоде имеют лиц, в отношении которых имеются указанные в частях 7 (кроме лиц, указанных в пунктах 1–4 части 7 ст. 45), 8-13 обстоятельства (в том числе если такие члены семь не относятся к субъектам декларирования)

Однако в публичной части Реестра должны отражаться декларации субъектов декларирования из числа военнослужащих:

1) проходящих военную службу на должностях министров, заместителей министров, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, на других должностях в аппаратах министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов системы правосудия или командированных на такие должности;

2) входящие в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или командированные в них;

3) проходящие службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированные в них (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

4) осуществляющих (участвующих в осуществлении) подготовку, организацию, проведение закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Законом «Об оборонных закупках», Законом «О публичных закупках» или иными актами законодательства в сфере публичных (оборонных) закупок, заключении договоров (контрактов), контроль качества товаров, работ и услуг оборонного назначения, в том числе:

уполномоченные лица в понимании Закона «О публичных закупках»;

лица, входящие в состав Межведомственной комиссии по рассмотрению целесообразности применения процедуры закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения у единственного исполнителя, если стоимость закупки равна или превышает 200 миллионов гривен;

лица, входящие в состав коллегиального органа, образуемого государственным заказчиком в соответствии с Законом «Об оборонных закупках»;

лица, осуществляющие контроль качества товаров, работ и услуг оборонного назначения на всех этапах их разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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