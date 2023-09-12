В Киеве археологи обнаружили древние «рыла»: фото

На Руси наиболее распространёнными ручными орудиями для обработки почвы были «рыла».

Фото: facebook.com/sergiy.taranenko

На территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра были найдены древние лопаты для обработки почвы. Об этом сообщил заведующий сектором археологии у Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Сергей Тараненко на своей странице в Facebook.

По его словам, наиболее распространенными ручными орудиями для обработки почвы на Руси были лопаты (заступы) – как полностью изготовленные из древесины, так и деревянные с железным оковкой.

«Рабочая лопасть заступа имела прямоугольную, трапециевидную или треугольную форму и изготовлялась из деревьев твердых пород, часто из дуба. Обычно ширина лопаты была 12-16 см, высота – 25-30 см. К ней приспосабливался черенок длиной 80-95 см. Лезвие деревянных лопастей нередко оковывались железом для более эффективного применения. Такая оковка состояла из 2 полос, которые в значительной степени охватывали нижнюю и боковые части лопасти заступа. Таким образом образовалась подковообразная пластина, наружный край которой служил острием, а внутренний имел паз, в который вонзалась краями деревянная лопата», – рассказал он.

Также он добавил, что лопаты в древней Руси назывались «рыло», их изображение встречается и в иконографических источниках, например, на миниатюрах Радзивиловской летописи.

Фото: facebook.com/sergiy.taranenko

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