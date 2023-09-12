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У Києві археологи знайшли стародавні «рила»: фото

22:21, 12 вересня 2023
На Русі найбільш поширеними ручними знаряддями для обробки ґрунту були «рила».
У Києві археологи знайшли стародавні «рила»: фото
Фото: facebook.com/sergiy.taranenko
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На території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» були знайдені стародавні лопати для обробки ґрунту. Про повідомив завідувач сектору археології у Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Сергій Тараненко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, найбільш поширеними ручними знаряддями для обробки ґрунту на Русі були лопати (заступи) – як повністю виготовлені з деревини, так і дерев’яні із залізним окуттям.

«Робоча лопать заступу мала прямокутну, трапецеподібну або трикутну форму і виготовлялася з дерев твердих порід, часто з дубу. Зазвичай ширина лопати була 12-16 см, висота – 25-30 см. До неї припасовувався держак довжиною 80-95 см. Лезо дерев’яних лопат нерідко оковувалося залізом для більш ефективного застосування. Таке окуття складалося з 2 смуг, які значною мірою охоплювали нижню та бокові частини лопаті заступу. У такий спосіб утворювалася підковоподібна пластина, зовнішній край якої служив вістрям, а внутрішній мав паз, в який встромлялася краями дерев’яна лопата», – розповів він.

Також він додав, що лопати у давній Русі називалися «рило», їх зображення зустрічається й в іконографічних джерелах, наприклад, на мініатюрах Радзівілівського літопису.

Фото: facebook.com/sergiy.taranenko

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