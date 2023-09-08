Школярі за кордоном зможуть вивчати український компонент освітніх програм — затверджено наказ

Відомо, які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах (групах).

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Набув чинності наказ МОН, який визначає особливості навчання дітей, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення рф й здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та Україні.

Як пояснили у Міністерстві освіти і науки, зокрема, такі діти можуть навчатися дистанційно в створених класах в окремо визначених органами місцевого самоврядування закладах освіти (до пʼяти на область і Київ).

У цих класах учні й учениці зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента. Освітній процес для таких учнів буде організовано відповідно до типової освітньої програми. Тижневе навантаження становить від шести годин у початковій до восьми в старшій школі.

Водночас заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.

Перелік закладів освіти, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах (групах):

1–4 класи:

Українські мова й література;

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

Українська мова;

Українська література;

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

Історія України. Всесвітня історія (6 клас);

Історія України (7–9 класи);

Основи правознавства (9 клас);

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Громадянська освіта (10 клас);

Географія (11 клас);

Захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.

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