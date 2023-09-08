Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

  1. Суспільство

Школярі за кордоном зможуть вивчати український компонент освітніх програм — затверджено наказ

19:15, 8 вересня 2023
Відомо, які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах (групах).
Школярі за кордоном зможуть вивчати український компонент освітніх програм — затверджено наказ
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Набув чинності наказ МОН, який визначає особливості навчання дітей, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення рф й здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та Україні.

Як пояснили у Міністерстві освіти і науки, зокрема, такі діти можуть навчатися дистанційно в створених класах в окремо визначених органами місцевого самоврядування закладах освіти (до пʼяти на область і Київ).

У цих класах учні й учениці зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента. Освітній процес для таких учнів буде організовано відповідно до типової освітньої програми. Тижневе навантаження становить від шести годин у початковій до восьми в старшій школі.

Водночас заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.

Перелік закладів освіти, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах (групах):

1–4 класи:

  • Українські мова й література;
  • Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
  • Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
  • Історія України (7–9 класи);
  • Основи правознавства (9 клас);
  • Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Історія України;
  • Громадянська освіта (10 клас);
  • Географія (11 клас);
  • Захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду