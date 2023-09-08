Школьники за границей смогут изучать украинский компонент образовательных программ — утвержден приказ

Известно, какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах (группах).

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Вступил в силу приказ МОН, определяющий особенности обучения детей, выехавших из Украины через полномасштабное вторжение рф и получающих образование одновременно в школе страны пребывания и Украине.

Как пояснили в Министерстве образования и науки, в частности, такие дети могут учиться дистанционно в созданных классах в определенных органами местного самоуправления учебных заведениях (до пяти на область и Киев).

В этих классах ученики и ученицы смогут изучать только предметы украиноведческого компонента. Образовательный процесс для таких учеников будет организован в соответствии с типовой образовательной программой. Недельная нагрузка составляет от шести часов в начальной до восьми в старшей школе.

В то же время, заведения общего среднего образования будут засчитывать оценивания по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.

Перечень учебных заведений, в которых можно изучать украиноведческие предметы, будут определять органы управления в сфере образования областных, Киевской городской военных администраций, органов местного самоуправления.

Какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах (группах):

1–4 классы:

Украинский язык и литература;

Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5–9 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

История Украины. Всемирная история (6 класс);

История Украины (7–9 классы);

Основы правоведения (9 класс);

География (8–9 классы).

10-11 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

История Украины;

Гражданское образование (10 класс);

География (11 класс);

Защита Украины.

Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1–4 классов и по два — для 5–11 классов.

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