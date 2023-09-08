Школьники за границей смогут изучать украинский компонент образовательных программ — утвержден приказ

Вступил в силу приказ МОН, определяющий особенности обучения детей, выехавших из Украины через полномасштабное вторжение рф и получающих образование одновременно в школе страны пребывания и Украине.
Как пояснили в Министерстве образования и науки, в частности, такие дети могут учиться дистанционно в созданных классах в определенных органами местного самоуправления учебных заведениях (до пяти на область и Киев).
В этих классах ученики и ученицы смогут изучать только предметы украиноведческого компонента. Образовательный процесс для таких учеников будет организован в соответствии с типовой образовательной программой. Недельная нагрузка составляет от шести часов в начальной до восьми в старшей школе.
В то же время, заведения общего среднего образования будут засчитывать оценивания по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.
Перечень учебных заведений, в которых можно изучать украиноведческие предметы, будут определять органы управления в сфере образования областных, Киевской городской военных администраций, органов местного самоуправления.
Какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах (группах):
1–4 классы:
- Украинский язык и литература;
- Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).
5–9 классы:
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);
- История Украины. Всемирная история (6 класс);
- История Украины (7–9 классы);
- Основы правоведения (9 класс);
- География (8–9 классы).
10-11 классы:
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- История Украины;
- Гражданское образование (10 класс);
- География (11 класс);
- Защита Украины.
Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1–4 классов и по два — для 5–11 классов.
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