Ограничение потока туристов в «сезоны»: Венеция вводит плату за въезд с 2024 года

Платить за въезд в Венецию должно будет каждое физическое лицо в возрасте от 14 лет.

Источник фото: TripHearts

Власти Венеции окончательно согласовали детали о введении платы для туристов за въезд в город. Решение должен окончательно утвердить городской совет 12 сентября 2023 года, – сообщается на официальном муниципальном сайте.

Плата будет внедрена в рамках новой системы управления туристическими потоками, которые направляются в историческую часть муниципалитета Венеции и на маленькие острова Венецианской лагуны. Основной целью этой меры является ограничение ежедневного потока туристов в определенные периоды года, учитывая уникальность и уязвимость города.

Согласно решению, плату за доступ в город будет платить каждое физическое лицо в возрасте от 14 лет, которое не входит в категории лиц, освобожденных от уплаты. В общем оплату будут требовать от дневных посетителей.

Однако существуют категории лиц, которые будут освобождены от оплаты. Сюда включаются жители муниципалитета Венеции, работники, студенты различных образовательных учреждений, пассажиры, а также ряд других лиц, предусмотренных регуляциями.

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