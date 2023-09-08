Студентам, которые согласятся воевать, могут оплатить обучение: в Раде зарегистрировали законопроект

Согласно законопроекту государство обеспечит бесплатное получение образования тем, кто согласится на добровольный призыв в армию.

В Раде предлагают дополнительно стимулировать студентов вставать на защиту Отечества. Так, студентам хотят предлагать бесплатное обучение в обмен на добровольную службу. Соответствующий законопроект 9672-1 подал депутат Георгий Мазураш.

В документе предлагается, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования "могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан".

Проект не содержит обязательного финансово-экономического обоснования расходов из бюджета и источников поступлений соответствующих средств.

В пояснительной записке к законопроекту депутат отмечает, что предложенные им изменения будут способствовать тому, что учащиеся на платной основе граждане смогут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства в виде обеспечения бесплатного получения соответствующего образования.

Ранее мы писали, что министр образования Оксен Лисовой поддерживает, чтобы отсрочка от призыва не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

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