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Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

Андрей Ермак о советнике Байдена по безопасности Джейке Салливане: «Появляются фейки, что он что-то блокирует, чего-то не позволяет – это неправда, и я очень ценю наше сотрудничество»

Андрей Ермак рассказал о своих отношениях с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном: «Иногда мы имеем разные позиции. Но без этого человека многое не произошло бы. Джейк – действительно большой друг Украины».

В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Невыполнение субъектом ведения хозяйства требований НКРЭКУ в определенный срок является основанием для привлечения к ответственности: Верховный Суд

Если НКРЭКУ установлен определенный срок устранения нарушений в сферах энергетики и коммунальных услуг, то невыполнение требований в определенный в постановлении срок является основанием для привлечения предприятия к ответственности, однако это не освобождает последнего от обязанности выполнить решение НКРЭКУ.

  1. В Украине

Студентам, которые согласятся воевать, могут оплатить обучение: в Раде зарегистрировали законопроект

13:56, 8 сентября 2023
Согласно законопроекту государство обеспечит бесплатное получение образования тем, кто согласится на добровольный призыв в армию.
Студентам, которые согласятся воевать, могут оплатить обучение: в Раде зарегистрировали законопроект
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В Раде предлагают дополнительно стимулировать студентов вставать на защиту Отечества. Так, студентам хотят предлагать бесплатное обучение в обмен на добровольную службу. Соответствующий законопроект 9672-1 подал депутат Георгий Мазураш.

В документе предлагается, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования "могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан".

Проект не содержит обязательного финансово-экономического обоснования расходов из бюджета и источников поступлений соответствующих средств.

В пояснительной записке к законопроекту депутат отмечает, что предложенные им изменения будут способствовать тому, что учащиеся на платной основе граждане смогут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства в виде обеспечения бесплатного получения соответствующего образования.

Ранее мы писали, что министр образования Оксен Лисовой поддерживает, чтобы отсрочка от призыва не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

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