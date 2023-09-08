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Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

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Студентам, які погодяться воювати, можуть оплатити навчання: в Раді зареєстрували законопроект

13:56, 8 вересня 2023
Згідно з законопроектом держава забезпечить безкоштовне здобування освіти тим, хто погодиться на добровільний призов до війська.
Студентам, які погодяться воювати, можуть оплатити навчання: в Раді зареєстрували законопроект
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В Раді пропонують додатково стимулювати студентів ставати на захист Вітчизни. Так, студентам хочуть пропонувати безкоштовне навчання в обмін на добровольну службу. Відповідний законопроект 9672-1 подав депутат Георгій Мазурашу. 

В документі пропонується, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти "можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян".

Проект не містить обов'язкового фінансово-економічного обґрунтування витрат з бюджету та джерел надходжень відповідних коштів.

У пояснювальній записці до законопроєкту депутат зазначає, що запропоновані ним зміни сприятимуть тому, що громадяни, які навчаються на платній основі, зможуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу під час мобілізації і отримати за це додатковий бонус від держави у вигляді забезпечення безоплатності здобуття відповідної освіти.

Раніше ми писали, що міністр освіти Оксен Лісовий підтримує, щоб відстрочка від призову не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

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