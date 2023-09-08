Польща заборонила перевозити через кордон продукти харчування

Українцям заборонили везти до Польщі продукти харчування, у противному випадку – їх завернуть в Україну.

Джерело фото: upmp.news

Українцям, які перетинають польський кордон на виїзді з України суворо забороняється перевозити з собою продукти харчування, – повідомляє Львівська митниця посилаючись на польську сторону.

Заборона стосується таких продуктів: канапки, овочі, фрукти, рибу, м’ясні, молочні та хлібобулочні вироби та інші продукти.

Із дозволеного тільки: вода, консерви в металевих чи скляних банках, 2 пачки цигарок, алкоголь у дозволених нормах.

При виявленні порушень громадяни та їх транспортні засоби будуть повернуті в Україну.

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