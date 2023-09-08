НБУ в серпні виключив з реєстрів 16 учасників ринку небанківських фінпослуг

Які зміни відбулися на фінансовому ринку в серпні.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 250 (станом на 31 липня) до 1 234 (станом на 31 серпня), а банків - з 65 до 64. Про це повідомили у Національному банку України.

Які зміни відбулися на фінансовому ринку в серпні:

ринок небанківських фінансових послуг залишили 16 учасників;

одну компанію виключено з реєстру фінустанов відповідно до вимог ЗУ «Про платіжні послуги» та у статусі платіжної установи включено до Реєстру платіжної інфраструктури;

кількість банків зменшилася на один – до 64.

Загалом станом на 31 серпня 2023 року ринок небанківських фінансових послуг виглядав так:

101 страховик non-life (у липні було 102), 12 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

161 ломбард (було 162);

146 кредитних спілок (було 149);

82 лізингові компанії (кількість не змінилася);

606 фінансових компаній (було 617);

57 страхових брокерів (кількість не змінилася);

68 колекторських компаній (кількість не змінилася).

На ринку визнано:

25 банківських груп (кількість не змінилася);

21 небанківську фінансову групу (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 24 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні (було 29), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких:

18 платіжних установ (було 17);

11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася);

один банк-емітент електронних грошей (було 3);

один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, входять 46 комерційних агентів (було 42) та 34 технологічні оператори платіжних послуг (було 35).

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