Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

У Верховній Раді з’явився законопроект, яким пропонується надати адвокатам право на відстрочку від призову під час мобілізації, але не всім.

Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являються фейки, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Невиконання суб`єктом господарювання вимог НКРЕКП у визначений строк є підставою для притягнення до відповідальності: Верховний Суд

Якщо НКРЕКП встановлено певний строк усунення порушень у сферах енергетики та комунальних послуг, то невиконання вимог у визначений у постанові строк є підставою для притягнення суб`єкта господарювання до відповідальності, проте це не звільняє останнього від обов`язку виконати рішення НКРЕКП.

  1. В Україні

НБУ в серпні виключив з реєстрів 16 учасників ринку небанківських фінпослуг

13:49, 8 вересня 2023
Які зміни відбулися на фінансовому ринку в серпні.
НБУ в серпні виключив з реєстрів 16 учасників ринку небанківських фінпослуг
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 250 (станом на 31 липня) до 1 234 (станом на 31 серпня), а банків - з 65 до 64. Про це повідомили у Національному банку України.

Які зміни відбулися на фінансовому ринку в серпні:

  • ринок небанківських фінансових послуг залишили 16 учасників;
  • одну компанію виключено з реєстру фінустанов відповідно до вимог ЗУ «Про платіжні послуги» та у статусі платіжної установи включено до Реєстру платіжної інфраструктури;
  • кількість банків зменшилася на один – до 64.

Загалом станом на 31 серпня 2023 року ринок небанківських фінансових послуг виглядав так:

  • 101 страховик non-life (у липні було 102), 12 life-страховиків (кількість не змінилася);
  • один страховик зі спеціальним статусом;
  • 161 ломбард (було 162);
  • 146 кредитних спілок (було 149);
  • 82 лізингові компанії (кількість не змінилася);
  • 606 фінансових компаній (було 617);
  • 57 страхових брокерів (кількість не змінилася);
  • 68 колекторських компаній (кількість не змінилася).

На ринку визнано:

  • 25 банківських груп (кількість не змінилася);
  • 21 небанківську фінансову групу (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 24 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні (було 29), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких:

  • 18 платіжних установ (було 17);
  • 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася);
  • один банк-емітент електронних грошей (було 3);
  • один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, входять 46 комерційних агентів (було 42) та 34 технологічні оператори платіжних послуг (було 35).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду