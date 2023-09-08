Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

Андрей Ермак о советнике Байдена по безопасности Джейке Салливане: «Появляются фейки, что он что-то блокирует, чего-то не позволяет – это неправда, и я очень ценю наше сотрудничество»

Андрей Ермак рассказал о своих отношениях с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном: «Иногда мы имеем разные позиции. Но без этого человека многое не произошло бы. Джейк – действительно большой друг Украины».

В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Невыполнение субъектом ведения хозяйства требований НКРЭКУ в определенный срок является основанием для привлечения к ответственности: Верховный Суд

Если НКРЭКУ установлен определенный срок устранения нарушений в сферах энергетики и коммунальных услуг, то невыполнение требований в определенный в постановлении срок является основанием для привлечения предприятия к ответственности, однако это не освобождает последнего от обязанности выполнить решение НКРЭКУ.

  1. В Украине

НБУ в августе исключил из реестров 16 участников рынка небанковских финуслуг

13:49, 8 сентября 2023
Какие изменения произошли на финансовом рынке в августе.
НБУ в августе исключил из реестров 16 участников рынка небанковских финуслуг
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1250 (по состоянию на 31 июля) до 1234 (по состоянию на 31 августа), а банков - с 65 до 64. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Какие изменения произошли на финансовом рынке в августе:

  • рынок небанковских финансовых услуг покинули 16 участников;
  • одну компанию исключено из реестра финучреждений в соответствии с требованиями ЗУ «О платежных услугах» и в статусе платежного учреждения включено в Реестр платежной инфраструктуры;
  • количество банков уменьшилось на один – до 64.

В целом по состоянию на 31 августа 2023 года рынок небанковских финансовых услуг выглядел следующим образом:

  • 101 страховщик non-life (в июле было 102), 12 life-страховщиков (количество не изменилось);
  • один страховщик со специальным статусом;
  • 161 ломбард (было 162);
  • 146 кредитных союзов (было 149);
  • 82 лизинговые компании (количество не изменилось);
  • 606 финансовых компаний (было 617);
  • 57 страховых брокеров (количество не изменилось);
  • 68 коллекторских компаний (количество не изменилось).

На рынке признано:

  • 25 банковских групп (количество не изменилось);
  • 21 небанковскую финансовую группу (количество не изменилось).

На платежном рынке действуют 24 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (было 29), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, среди которых:

  • 18 платежных учреждений (было 17);
  • 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);
  • один банк-эмитент электронных денег (было 3);
  • один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, входят 46 коммерческих агентов (было 42) и 34 технологических оператора платежных услуг (было 35).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду