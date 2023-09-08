НБУ в августе исключил из реестров 16 участников рынка небанковских финуслуг

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1250 (по состоянию на 31 июля) до 1234 (по состоянию на 31 августа), а банков - с 65 до 64. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Какие изменения произошли на финансовом рынке в августе:
- рынок небанковских финансовых услуг покинули 16 участников;
- одну компанию исключено из реестра финучреждений в соответствии с требованиями ЗУ «О платежных услугах» и в статусе платежного учреждения включено в Реестр платежной инфраструктуры;
- количество банков уменьшилось на один – до 64.
В целом по состоянию на 31 августа 2023 года рынок небанковских финансовых услуг выглядел следующим образом:
- 101 страховщик non-life (в июле было 102), 12 life-страховщиков (количество не изменилось);
- один страховщик со специальным статусом;
- 161 ломбард (было 162);
- 146 кредитных союзов (было 149);
- 82 лизинговые компании (количество не изменилось);
- 606 финансовых компаний (было 617);
- 57 страховых брокеров (количество не изменилось);
- 68 коллекторских компаний (количество не изменилось).
На рынке признано:
- 25 банковских групп (количество не изменилось);
- 21 небанковскую финансовую группу (количество не изменилось).
На платежном рынке действуют 24 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (было 29), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).
Кроме того, на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, среди которых:
- 18 платежных учреждений (было 17);
- 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);
- один банк-эмитент электронных денег (было 3);
- один оператор почтовой связи (количество не изменилось).
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, входят 46 коммерческих агентов (было 42) и 34 технологических оператора платежных услуг (было 35).
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