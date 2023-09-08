НБУ в августе исключил из реестров 16 участников рынка небанковских финуслуг

Какие изменения произошли на финансовом рынке в августе.

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1250 (по состоянию на 31 июля) до 1234 (по состоянию на 31 августа), а банков - с 65 до 64. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Какие изменения произошли на финансовом рынке в августе:

рынок небанковских финансовых услуг покинули 16 участников;

одну компанию исключено из реестра финучреждений в соответствии с требованиями ЗУ «О платежных услугах» и в статусе платежного учреждения включено в Реестр платежной инфраструктуры;

количество банков уменьшилось на один – до 64.

В целом по состоянию на 31 августа 2023 года рынок небанковских финансовых услуг выглядел следующим образом:

101 страховщик non-life (в июле было 102), 12 life-страховщиков (количество не изменилось);

один страховщик со специальным статусом;

161 ломбард (было 162);

146 кредитных союзов (было 149);

82 лизинговые компании (количество не изменилось);

606 финансовых компаний (было 617);

57 страховых брокеров (количество не изменилось);

68 коллекторских компаний (количество не изменилось).

На рынке признано:

25 банковских групп (количество не изменилось);

21 небанковскую финансовую группу (количество не изменилось).

На платежном рынке действуют 24 платежных системы, созданных резидентами, учитывая государственные (было 29), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, среди которых:

18 платежных учреждений (было 17);

11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);

один банк-эмитент электронных денег (было 3);

один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, входят 46 коммерческих агентов (было 42) и 34 технологических оператора платежных услуг (было 35).

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