Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

  1. В Украине

Засчитывается ли период военной службы к льготному стажу: разъяснение для военных

18:38, 8 сентября 2023
Будет ли период военной службы отнесен к льготному стажу.
Засчитывается ли период военной службы к льготному стажу: разъяснение для военных
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Пенсионном фонде Украины ответили, засчитывается ли период военной службы в льготный стаж.

Так, там объяснили, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины от 20.12.1991 № 2011-ХІІ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», если на момент призыва на военную службу в особый период, объявляемый в соответствии с Законом Украины от 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Об обороне Украины», лицо работало по профессии или занимало должность, дающую право на назначение пенсий на льготных условиях, соответствующий период военной службы зачислится в страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Такой период военной службы не должен превышать длительность льготной работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду