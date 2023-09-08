Засчитывается ли период военной службы к льготному стажу: разъяснение для военных

Будет ли период военной службы отнесен к льготному стажу.

В Пенсионном фонде Украины ответили, засчитывается ли период военной службы в льготный стаж.

Так, там объяснили, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины от 20.12.1991 № 2011-ХІІ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», если на момент призыва на военную службу в особый период, объявляемый в соответствии с Законом Украины от 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Об обороне Украины», лицо работало по профессии или занимало должность, дающую право на назначение пенсий на льготных условиях, соответствующий период военной службы зачислится в страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Такой период военной службы не должен превышать длительность льготной работы.

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