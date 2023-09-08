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У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

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Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

  1. В Україні

Чи зараховується період військової служби до пільгового стажу: роз'яснення для військових

18:38, 8 вересня 2023
Чи буде період військової служби зараховано до пільгового стажу.
Чи зараховується період військової служби до пільгового стажу: роз'яснення для військових
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У Пенсійному фонді України відповіли, чи зараховується період військової служби до пільгового стажу.

Так, там пояснили, що відповідно до статті 8 Закону України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якщо на момент призову на військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Про оборону України», особа працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах, відповідний період військової служби зарахується до страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Такий період військової служби не повинен перевищувати тривалості пільгової роботи.

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