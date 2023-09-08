Чи зараховується період військової служби до пільгового стажу: роз'яснення для військових

Чи буде період військової служби зараховано до пільгового стажу.

У Пенсійному фонді України відповіли, чи зараховується період військової служби до пільгового стажу.

Так, там пояснили, що відповідно до статті 8 Закону України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якщо на момент призову на військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Про оборону України», особа працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах, відповідний період військової служби зарахується до страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Такий період військової служби не повинен перевищувати тривалості пільгової роботи.

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