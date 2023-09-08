Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.

Верховний Суд: хоча й свобода пересування може бути обмежена лише законом, але спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів

Хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження права студента вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав і свобод її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, - КАС ВС.

Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

  1. В Україні

Українським військовим пояснили, чи зараховується служба до стажу роботи

14:13, 8 вересня 2023
Зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах.
Українським військовим пояснили, чи зараховується служба до стажу роботи
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу та стажу роботи. При цьому зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах, пояснили у Міністерстві юстиції. 

Зазначається, що до стажу роботи зараховується військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

При цьому, статтею 2 Закону України «Про загальний військовий обов’язок i військову службу» та статтею 8 Закону України «Про соціальний i правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, до стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім цього, 2 червня 2005 року Верховною Радою  прийнято закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби", який набрав чинності з 1 січня 2006 року.

Раніше повідомлялося, чи можна надати щорічну відпустку мобілізованому працівнику.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду