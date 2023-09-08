Українським військовим пояснили, чи зараховується служба до стажу роботи

Зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах.

Час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу та стажу роботи. При цьому зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах, пояснили у Міністерстві юстиції.

Зазначається, що до стажу роботи зараховується військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

При цьому, статтею 2 Закону України «Про загальний військовий обов’язок i військову службу» та статтею 8 Закону України «Про соціальний i правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, до стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім цього, 2 червня 2005 року Верховною Радою прийнято закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби", який набрав чинності з 1 січня 2006 року.

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