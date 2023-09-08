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Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

У Верховній Раді з’явився законопроект, яким пропонується надати адвокатам право на відстрочку від призову під час мобілізації, але не всім.

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Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову

13:29, 8 вересня 2023
У Верховній Раді з’явився законопроект, яким пропонується надати адвокатам право на відстрочку від призову під час мобілізації, але не всім.
Адвокатам можуть надати право на відстрочку від призову
Джерело фото: ЗМІ
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Адвокати можуть отримати право на відстрочку від призову. Відповідний законопроект 9631 про внесення змін до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо забезпечення кожному права на захист в умовах воєнного стану  21 серпня 2023 року зареєстрували народні депутати від фракції «Слуга народу» Владлен Неклюдов, Сергій Іонушас, Максим Ткаченко, Ігор Негулевський, Андрій Клочко та інші.

Профільним Комітетом визначений Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідно до пропонованих змін до статті 23 закону про мобілізацію встановлюється, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані адвокати, що маються стаж адвокатської діяльності не менше десяти років, або включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Як зазначають автори, якщо аналізувати чинне законодавство крізь призму реалізації права особи на захист, вбачається звільнення від призову осіб, що обіймають посади суддів, прокурорів, працівників інших правоохоронних органів тощо.

Однак серед цих осіб відсутні адвокати.

Одним з найголовніших механізмів здійснення правосуддя є дотримання процесуального принципу змагальності сторін в судовому процесі.

В рамках кримінального процесу звільнення від мобілізації суддів та прокурорів вбачається ризик порушення принципу змагальності сторін, так як може бути представлена лише сторона обвинувачення і відсутня сторона захисту.

За таких умов автоматично матиме місце звуження та порушення процесуального права особи на захист. Зазначена проблема стосується не лише здійснення кримінального процесуального судочинства, а й у тому числі – адміністративного, цивільного, господарського, а також певних випадків розгляду судових справ, де прокуратура виконує функції представництва.

Про наведену вище проблематику також наголошує адвокатська спільнота, яка зареєструвала відповідну петицію №22/200190-еп (дата оприлюднення 24 липня 2023 року) з цього приводу та додатково зазначає про порушення за таких обставин гарантій незалежності адвокатури. Тому, як вказують автори, видається за доцільне та необхідне внесення відповідних змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для вирішення цього питання.

Автор: Наталя Мамченко

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