Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

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Адвокаты могут получить право на отсрочку от призыва. Соответствующий законопроект 9631 о внесении изменений в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» об обеспечении каждому праву на защиту в условиях военного положения 21 августа 2023 зарегистрировали народные депутаты от фракции «Слуга народа» Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас, Максим Ткаченко, Игорь Негулевский, Андрей Клочко и другие.

Профильным Комитетом определен Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В соответствии с предлагаемыми изменениями в статью 23 закона о мобилизации устанавливается, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее десяти лет, или которые включены в Реестр адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь.

Как отмечают авторы, если анализировать действующее законодательство сквозь призму реализации права на защиту, усматривается освобождение от призыва лиц, занимающих должности судей, прокуроров, работников других правоохранительных органов и т.д.

Однако среди этих лиц нет адвокатов.

Одним из главных механизмов осуществления правосудия является соблюдение процессуального принципа состязательности сторон в судебном процессе.

В рамках уголовного процесса освобождения от мобилизации судей и прокуроров усматривается риск нарушения принципа состязательности сторон, так как может быть представлена только сторона обвинения и отсутствует сторона защиты.

При таких условиях автоматически будет иметь место сужение и нарушение процессуального права на защиту. Указанная проблема касается не только осуществления уголовного процессуального судопроизводства, но и в том числе административного, гражданского, хозяйственного, а также определенных случаев рассмотрения судебных дел, где прокуратура выполняет функции представительства.

О приведенной выше проблематике также отмечает адвокатское сообщество, которое зарегистрировало соответствующую петицию №22/200190-эп (дата обнародования 24 июля 2023) по этому поводу и дополнительно отмечает о нарушении при таких обстоятельствах гарантий независимости адвокатуры. Поэтому, как указывают авторы, представляется целесообразным и необходимым внесение соответствующих изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» для решения этого вопроса.

Автор: Наталя Мамченко

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