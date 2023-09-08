Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

Андрей Ермак о советнике Байдена по безопасности Джейке Салливане: «Появляются фейки, что он что-то блокирует, чего-то не позволяет – это неправда, и я очень ценю наше сотрудничество»

Андрей Ермак рассказал о своих отношениях с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном: «Иногда мы имеем разные позиции. Но без этого человека многое не произошло бы. Джейк – действительно большой друг Украины».

В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Невыполнение субъектом ведения хозяйства требований НКРЭКУ в определенный срок является основанием для привлечения к ответственности: Верховный Суд

Если НКРЭКУ установлен определенный срок устранения нарушений в сферах энергетики и коммунальных услуг, то невыполнение требований в определенный в постановлении срок является основанием для привлечения предприятия к ответственности, однако это не освобождает последнего от обязанности выполнить решение НКРЭКУ.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

13:29, 8 сентября 2023
В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.
Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва
Источник фото: СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Адвокаты могут получить право на отсрочку от призыва. Соответствующий законопроект 9631 о внесении изменений в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» об обеспечении каждому праву на защиту в условиях военного положения 21 августа 2023 зарегистрировали народные депутаты от фракции «Слуга народа» Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас, Максим Ткаченко, Игорь Негулевский, Андрей Клочко и другие.

Профильным Комитетом определен Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В соответствии с предлагаемыми изменениями в статью 23 закона о мобилизации устанавливается, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее десяти лет, или которые включены в Реестр адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь.

Как отмечают авторы, если анализировать действующее законодательство сквозь призму реализации права на защиту, усматривается освобождение от призыва лиц, занимающих должности судей, прокуроров, работников других правоохранительных органов и т.д.

Однако среди этих лиц нет адвокатов.

Одним из главных механизмов осуществления правосудия является соблюдение процессуального принципа состязательности сторон в судебном процессе.

В рамках уголовного процесса освобождения от мобилизации судей и прокуроров усматривается риск нарушения принципа состязательности сторон, так как может быть представлена только сторона обвинения и отсутствует сторона защиты.

При таких условиях автоматически будет иметь место сужение и нарушение процессуального права на защиту. Указанная проблема касается не только осуществления уголовного процессуального судопроизводства, но и в том числе административного, гражданского, хозяйственного, а также определенных случаев рассмотрения судебных дел, где прокуратура выполняет функции представительства.

О приведенной выше проблематике также отмечает адвокатское сообщество, которое зарегистрировало соответствующую петицию №22/200190-эп (дата обнародования 24 июля 2023) по этому поводу и дополнительно отмечает о нарушении при таких обстоятельствах гарантий независимости адвокатуры. Поэтому, как указывают авторы, представляется целесообразным и необходимым внесение соответствующих изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» для решения этого вопроса.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду