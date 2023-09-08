Серийный угонщик автомобилей в Киеве оказался на 8 лет за решеткой

Прокуратура в суде доказала, что в течение января-апреля 2023 года 27-летний мужчина совершил серию угонов автомобилей в Киеве.

Источник фото: Autogid.pro

Судили 27-летнего жителя Киевской области по фактам незаконного завладения транспортными средствами. Теперь 8 лет мужчина проведет за решеткой, – сообщает Киевская городская прокуратура

На судебном заседании прокурор предоставил доказательства того, что в течение января - апреля 2023 года обвиняемый совершил серию угонов автомобилей, стоимостью более миллиона гривен каждый, на территории Оболонского района города Киева. Злоумышленник специализировался на угонах автомобилей марок Honda CR-V и Hyundai Tucson выпуска 2019-2021 годов.

Своими действиями обвиняемый нанес ущерб на сумму более 3 миллионов гривен. Во время следствия все похищенные автомобили были найдены и возвращены их владельцам.

Кроме того, обвиняемый также находится под судебным разбирательством в связи с аналогичными преступлениями в других регионах Украины, а также по делам о нарушении собственности граждан.

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