Серійний викрадач автомобілів в Києві опинився на 8 років за ґратами

Прокуратура в суді довела, що протягом січня–квітня 2023 року 27-річний чоловік вчинив серію викрадень автомобілів в Києві.

Джерело фото: Autogid.pro

Судили 27-річного жителя Київської області за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами. Тепер 8 років чоловік проведе за ґратами, – повідомляє Київська міська прокуратура

На судовому засіданні прокурор надав докази того, що протягом січня – квітня 2023 року обвинувачений вчинив серію викрадень автомобілів, вартістю більше мільйона гривень кожен, на території Оболонського району міста Києва. Зловмисник спеціалізувався на викраденнях автомобілів марок Honda CR-V та Hyundai Tucson випуску 2019-2021 років.

Своїми діями обвинувачений завдав збитків на суму понад 3 мільйони гривень. Під час слідства всі викрадені автомобілі були знайдені і повернуті їх власникам.

Крім того, обвинувачений також перебуває під судовим розглядом у зв'язку з аналогічними злочинами в інших регіонах України, а також у справах про порушення власності громадян.

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