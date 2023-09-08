У Мексиці Верховний суд декриміналізував аборти

Нова постанова легалізує аборти у всіх 32 штатах.

Верховний суд Мексики декриміналізував аборти по всій країні. Як пише «ВВС», нова постанова легалізує аборти у всіх 32 штатах.

Рішення винесли через два роки після того, як суд підтримав оскарження чинного закону в північному штаті Коауїла. Верховний Суд визнав, що кримінальне покарання за переривання вагітності є неконституційним.

«У випадках зґвалтування жодну дівчину не можна змусити стати матір’ю — ні держава, ні її батьки, ні її опікуни», — сказав голова Верховного суду Артуро Залдівар.

Рішення суд ухвалив 6 вересня.

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