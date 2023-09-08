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Лише мобілізованих жінок зачеплять обмеження на виїзд за кордон, – Веніславський

13:18, 8 вересня 2023
Виїзд за кордон не розповсюджуватиметься на всіх жінок, які перебувають на військовому обліку.
Лише мобілізованих жінок зачеплять обмеження на виїзд за кордон, – Веніславський
Джерело фото: Bumble-Dee
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Обмеження на виїзд за кордон буде застосовано лише до жінок, які піддаються мобілізації, і не розповсюджуватиметься на всіх жінок, які перебувають на військовому обліку, – повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

«Ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження», – сказав Веніславський.

Щодо жінок, які знаходяться на військовому обліку, наразі не встановлено жодних обмежень щодо їхньої можливості виїзду за кордон, і це питання не розглядається.

«Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження», – пояснив він.

Нагадаємо про військовий облік жінок-медиків: у ЗСУ відповіли на низку важливих питань.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані зареєструватись у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

Також Веніславський пояснив, чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік.

Ще повідомлялося, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

Крім того, у Держприкордонслужбі відповіли, чи обмежать виїзд для жінок, які стануть на військовий облік 1 жовтня.

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