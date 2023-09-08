Только мобилизованных женщин затронут ограничения на выезд за границу, – Вениславский

Выезд за границу не будет распространяться на всех женщин, состоящих на воинском учете.

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Ограничение на выезд за границу будет применено только к женщинам, которые подвергаются мобилизации, и не будет распространяться на всех женщин, состоящих на воинском учете, – сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

«Эти женщины, получив статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения», – сказал Вениславский.

В отношении женщин, которые находятся на воинском учете, пока не установлено никаких ограничений относительно их возможности выезда за границу, и этот вопрос не рассматривается.

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, получив статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения», – пояснил он.

Напомним о военном учете женщин-медиков: в ВСУ ответили на ряд важных вопросов.

Ранее мы писали, что с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины с другими специальностями, связанными с военной сферой, могут стать на учет добровольно.

Кроме того, Вениславский объяснил, будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет.

Также сообщалось, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

А в Госпогранслужбе ответили, ограничат ли выезд для женщин, которые станут на военный учет 1 октября.

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