Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

  1. В Украине

Может ли представитель ФЛП отчитываться в налоговую вместо него: разъяснение

07:00, 9 сентября 2023
Налогоплательщик ведет дела, связанные с оплатой налогов, лично или через своего представителя.
Может ли представитель ФЛП отчитываться в налоговую вместо него: разъяснение
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба во Львовской области рассказывает, может ли представитель ФЛП отчитываться в налоговую вместо него.

Отмечается, что п. 36.4 НКУ определено, что исполнение налоговой обязанности может производиться налогоплательщиком самостоятельно или с помощью своего представителя или налогового агента.

"Відповідно до п. 19.1 ПКУ платник податків веде справи, пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків у податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Відповідно до п. 19.2 ПКУ представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків (п. 19.3 ПКУ).

Що стосується уповноваженої особи фізичної особи – підприємця, яка має право підписувати податкову звітність, то відповідно до ст. 237 ЦКУ представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до ст. 244 ЦКУ представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами). Статтею 245 ЦКУ визначено, що форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Статтею 34 Закону України від 02.09.1993 №3425-XII «Про нотаріат» зі змінами та доповненнями визначено, що однією з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є посвідчення правочинів, у тому числі довіреностей.

Таким чином, фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в контролюючих органах та здійснення відповідних правочинів, є уповноваженою особою фізичної особи – підприємця, яка має право підписувати податкову звітність", - сказано в разъяснении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду